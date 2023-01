Tiscali

Secondo ilc'è stato un tocco decisivo di Bjiol di mano: il Var non lo ravvisa. Al tramonto del primo tempo una torre di testa di Aebischer trova Sansone, che da due passi fulmina Silvestri. ...Nessuno sdegno, e anzie pugni chiusi, con Maurizio Landini, segretario generale, che ... È inaccettabile che l'elezione del nuovo segretario della Cgil di, alla presenza dello stesso ... Bologna da applausi passa in rimonta a Udine. Toro spento, lo Spezia vince facile. Per la Lazio 3 punti vista dell’Europa, Sassuolo in crisi BOLOGNA Stavolta è il Bologna a ribaltare gli altri, tornando a vincere in Friuli dopo sette anni d’astinenza e prendendosi i primi tre punti del 2023. Allora fu Destro, stavolta tocca a Sansone e Pos ...La diretta da Bergamo. Torino-Spezia 0-1, decide il rigore di Nzola nel primo tempo La cronaca. Udinese-Bologna 1-2, reti di Beto, Sansone e Posh. La cronaca La Lazio batte il Sassuolo (ANSA) ...