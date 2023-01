(Di domenica 15 gennaio 2023)(ITALPRESS) – Ilinalla Dacia Arena: battuta per 2-1 l'se, al termine di una sfida dai due volti. Dopo una prima frazione conclusa con il vantaggio del team friulano, grazie a Beto, i ragazzi di Thiago Motta ribaltano tutto con le reti di Sansone, oggi “falso 9” al posto dell'indisponibile Arnautovic, e di Posch. La prima occasione è per gli ospiti e arriva al 9?. Walace perde palla, Sansoneun rimpallo e serve Orsolini che con il destro tenta un colpo sotto su Silvestri in uscita ma manda alto. Sul capovolgimento di fronte, i friulani puniscono l'errore degli avversari e si portano in vantaggio. Success se ne va sulla destra e mette una palla invitante in area trovando Beto, che anticipa secco Soumaoro e trafigge Skorupski con una pregevole ...

Qui News Pisa

Il Milan cerca continuità dopo essere statoall'Arechi e per rimanere nella scia di un Napoli che ha ripreso la marcia dopo lo scivolone ... che ha battuto anch'esso di misura il, ma ...ma vince il pubblico del Salento che ha colorato il palazzetto d'amore e passione. Prossimo impegno per i salentini domenica a Mantova. Bologna corsaro, vince 2-1 in rimonta a Udine Qui News pisa Sono terminate le gare delle 15 valide per la 18ª giornata di Serie A. TORINO-SPEZIA - All'Olimpico Grande Torino, il Torino è sotto nel punteggio con il calcio di rigore di Nzola per fallo di mano di ...UDINE (ITALPRESS) - Il Bologna vince in rimonta alla Dacia Arena: battuta per 2-1 l'Udinese, al termine di una sfida dai due volti. Dopo una prima frazione ...