(Di domenica 15 gennaio 2023)(ITALPRESS) – Ilinalla Dacia Arena: battuta per 2-1 l’se, al termine di una sfida dai due volti. Dopo una prima frazione conclusa con il vantaggio del team friulano, grazie a Beto, i ragazzi di Thiago Motta ribaltano tutto con le reti di Sansone, oggi “falso 9” al posto dell’indisponibile Arnautovic, e di Posch. La prima occasione è per gli ospiti e arriva al 9?. Walace perde palla, Sansoneun rimpallo e serve Orsolini che con il destro tenta un colpo sotto su Silvestri in uscita ma manda alto. Sul capovolgimento di fronte, i friulani puniscono l’errore degli avversari e si portano in vantaggio. Success se ne va sulla destra e mette una palla invitante in area trovando Beto, che anticipa secco Soumaoro e trafigge Skorupski con una pregevole ...

SardiniaPost

UDINE " Ilvince in rimonta alla Dacia Arena: battuta per 2 - 1 l'Udinese, al termine di una sfida dai due volti. Dopo una prima frazione conclusa con il vantaggio del team friulano, grazie a Beto, i ...Il Milan cerca continuità dopo essere statoall'Arechi e per rimanere nella scia di un Napoli che ha ripreso la marcia dopo lo scivolone ... che ha battuto anch'esso di misura il, ma ... Bologna corsaro, vince 2-1 in rimonta a Udine - sardiniapost La Lazio rosicchia punti in ottica Champions, per il Sassuolo invece è crisi nera. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno battuto per 0-2 la squadra emiliana nel lunch match della sedicesima giornata dell ...La Lazio rosicchia punti alla Juve in ottica Champions, per il Sassuolo invece è crisi nera. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno battuto per 0-2 la squadra emiliana nel lunch match della sedicesima gio ...