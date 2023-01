Bologna | che carattere | Sansone e Posch ribaltano l' Udinese Sottil in crisi

Sky Sport

Nonostante l'assenza di Arnautovic, un ottimosbanca Udine. Una sconfittapesa in casa bianconera dove la vittoria manca da dieci turni. Apre Beto, poi i rossoblù la ribaltano, in un grande secondo tempo, con Sansone e Posch. Beto e ...Nel pomeriggio lo Spezia ha battuto fuori casa il Torino mentre ilè andato a vincere in ... Nel secondo tempo le occasioni migliori capitano a Felipe Anderson e Frattesi,sciupano. Alla ... Udinese-Bologna 1-2, gol e highlights: Posch firma il sorpasso rossoblù nel finale Successivamente ha allenato il Cagliari, il Pescara, il Palermo, la Lazio, il Genoa e il Bologna. S i tratta di un tecnico che vanta moltissima esperienza in Serie A. Nella scorsa stagione ha guidato ..."Alessio Zerbin potrebbe lasciare il Napoli in prestito: Bologna, Lecce e Sampdoria hanno mostrato interesse per l'esterno", scrive l'esperto di mercato Nicolò Schira su Twitter. Alessio #Zerbin could ...