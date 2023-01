Calciomercato.com

Quello in programma nei prossimi mesi avrebbe dovuto essere un bis, ma Schifani, dopo avere letto il parere dell'avvocato generale Giovanni, ha deciso di revocare l'iniziativa. Il clima si ...... fra il torello napoletano sottolineato dagli olè del pubblico e qualche tentativo di, ...45 Inter - Verona Domenica 15 gennaio 12:30 Sassuolo - Lazio 15:00 Torino - Spezia Udinese -Ore ... Bologna, affondo per un terzino della Fiorentina: contatti in corso Daniel Vogelmann si era costituito parte civile contro Selene Ticchi. Il padre Schulim fu l’unico italiano della lista di Oskar Schindler ...BOLOGNA – Alla Cgil di Bologna lo giustificano come un errore del disc-jockey, ma l’incidente musicale che è successo al congresso sta creando imbarazzi e polemiche: quando il neoeletto segretario Mic ...