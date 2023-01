Blue Monday | il 16 gennaio 2023 è il giorno più triste dell’anno | origini e significato

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il, ovvero ilpiù, sta per arrivare. Ma cosa ne sappiamo e qual è la sua data precisa? Ecco tutti i dettagli sullee ildi questa particolare giornata. Perchè ilè ilpiù? Dopo la leggerezza delle feste e la gioia per l’arrivo del nuovo anno, una nube dizza sembra stagliarsi all’orizzonte di tutti. Si tratta del, ilpiù. Cade sempre il terzo lunedì del mese die si dice che sia stato calcolato sulla base di un’equazione, per ...

Agenzia ANSA

ROMA - "Ilsi combatte a tavola con i cibi scaccia tristezza che aiutano a ritrovare il buonumore aumentando il contenuto di serotonina nell'organismo e il benessere psicofisico". E' quanto afferma ...Cos'è il: ormai è conosciuto da tutti come il giorno più triste dell'anno , per usare una formula ricorrente. Se ne parla tutti gli anni, a gennaio, ma molto spesso il suo significato è ... Inseguendo l'alba per sconfiggere il Blue Monday - ViaggiArt È la data considerata più triste dell'anno. Farebbe maturare nelle persone la consapevolezza che sono finite le festività natalizie e non si avranno altre vacanze fino all’estate ...Il terzo lunedì del mese di gennaio è ritenuto essere il giorno più triste dell’anno. Complici gli entusiasmi del Natale (che, inutile negarlo, coinvolgono grandi e piccini) ormai giunti al termine e ...