Black Eyed Peas a Sanremo 2023 come superospiti | ecco quando | chi sono | età | carriera e canzoni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 gennaio 2023) I, la boy band hip hop statunitense,: lo ha annunciato Amadeus al Tg1 delle 13.30. “Mercoledì 8 febbraio faranno ballare e impazzire il teatro Ariston e tutti i telespettatori a casa”, ha detto il direttore artistico. L’hip pop dei: da “Where is the love?” a “Don’t Stop the Party” Iun gruppo musicale alternative hip hop statunitense, formatosi nel 1995 a Los Angeles per iniziativa dei rapper apl.de.ap, will.i.am e Taboo. Nel corso della lorone hanno fatto parte anche la corista Kim Hill, la cantante Fergie e la cantante J. Rey Soul. Il loro album di debutto fu Behind the Front, ...