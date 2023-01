Bisogna tassare la plastica | solo così cominceremo ad usarne di meno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) di Antonella Galetta Come educatrice volontaria di Legambiente è circa 4 anni che porto nelle scuole il mio progetto di “plastic free”. La finalità è quella di creare una coscienza critica nei confronti degli oggetti che andiamo ad acquistare. È una lezione di circa un’ora e mezza per i ragazzi delle elementari e delle scuole medie. Quello dellaè un tema che a me sta molto a cuore. È decenni ormai che in prima persona, o con il mio gruppo di Legambiente, raccolgoabbandonata nei mari, vicino ai fiumi o nei boschi. Le lezioni di aggiornamento di Legambiente per noi educatori, che effettuiamo ogni anno (anche con la partecipazione di insegnanti delle scuole), ci portano alla consapevolezza dei problemi eco/ambientali. Come sapete, laè il problema. Se abbandonata in ambiente, come dico agli studenti, rimane ...