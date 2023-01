Biden | democrazia non è scontata | va curata e difesa

Agenzia ANSA

"Nulla è garantito nella nostra democrazia, va curata e difesa". Lo afferma Joe Biden alla Ebenezer Baptist Church, la chiesa in cui Martin Luther King predicava. "Il progresso non è mai facile, ma è sempre possibile. (ANSA) - NEW YORK, 15 GEN - "Nulla è garantito nella nostra democrazia, va curata e difesa". Lo afferma Joe Biden alla Ebenezer Baptist Church, la chiesa in cui Martin Luther King predicava. È la prima volta che un presidente in carica parla durante il servizio domenicale nella chiesa di Atlanta dove King, come pastore battista, ...