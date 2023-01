Biathlon | Lisa Vittozzi | “Non avevo una grande forma sugli sci | ma sono stata brava a sbagliare poco al poligono”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Altra gara e altro podio pera Ruhpolding (Germania) nella quinta tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di. Dopo la vittoria nell’individuale di mercoledì e il terzo gradino del podio ottenuto nella staffetta femminile di ieri, la sappadina ha conquistato quest’oggi un ottimo secondo posto nella mass start, finendo dietro soltanto alla francese Julia Simon per 2”6. “La gara è andata molto bene, anche se nonunasci – ha affermatodopo la gara (fonte: FISI) -.a gestire le energie, concentrandomi sulche sapevo essere fondamentale in una mass start. Soprattutto nei primi due poligoni molto selettivi: ...

