Biathlon | Lisa Vittozzi è seconda nella mass start di Ruhpolding! Vittoria di Julia Simon | Wierer 23ma

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ci ha provatoa bissare il successo dell’individuale sulle nevi di Ruhpolding (Germania), quinta tappa della Coppa del Mondo di2022-2023. La sappadina, autrice di una grande prestazione al poligono (un unico erroreterza serie), si è giocata ladelladi oggi con la leader della classifica delimo circuito internazionale,. Unacontro due francesi nell’ultimo giro, considerando anche la presenza di Anais Chevalier-Bouchet. L’azzurra ha cercato di lanciarsi in un’azione nel tratto di salita dell’ultimo giro, maha compreso le sue intenzioni e, favorita anche da sci un po’ migliori, si è andata prendere la ...

Il quartetto azzurro diè stato autore di un'altra prestazione eccezionale, ieri, a Ruhpolding in Germania, nella ... al 5° posto, attardata di 30"6 dalla vetta della corsa, aVittozzi (16'...... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno due le azzurre al cancelletto di partenza:Vittozzi, reduce dalla vittoria nell'individuale, partirà con il numero 3, seguita da ... Biathlon, Lisa Vittozzi confessa: "C'era il rischio che si riaccendesse la luce rossa nella mia testa. Avevo qualche dubbio" Ci ha provato Lisa Vittozzi a bissare il successo dell’individuale sulle nevi di Ruhpolding (Germania), quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2022-2023. La sappadina, autrice di una grande pr ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mass start femminile di Ruhpolding (Germania). Ultima gara della tappa tedesca prima di ...