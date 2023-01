(Di domenica 15 gennaio 2023) È terminata da poco a(Slovenia) la quinta tappa dell’IBU Cupdi. Quest’oggi si sono svoltele due(maschile e femminile) dopo quelle di ieri e sono arrivate le vittorie delVebjoerne dellaPaula. Il migliore degli italiani è stato. Nella10 km maschile si impone Vebjoern. Nonostante un errore nel poligono a terra, ilriesce prevalere su tutti gli altri, chiudendo in 25:03.2. Secondo l’altroAleksander Fjeld Andersen a 7’’7 (0+0), mentre chiude in terza posizione il tedesco ...

OA Sport

Il tris della Norvegia si completa grazie a Vebjørn Sørum (+56 1), ma è strepitosa la prova di Marco Barale, addirittura sesto all'esordio inCup. Jorde è il più veloce sia sugli sci che al tiro ...Il tris della Norvegia si completa grazie a Vebjørn Sørum (+56'1), ma è strepitosa la prova di Marco Barale, addirittura sesto all'esordio inCup. Jorde è il più veloce sia sugli sci che al tiro ... Biathlon, IBU Cup 2022-2023: il norvegese Soerum e la francese Botet si impongono nelle altre sprint di Pokljuka. Quinto Elia Zeni La tedesca Hanna Kebinger ed il norvegese Sindre Fjellheim Jorde vincono la prima sprint di IBU Cup di biathlon a Pokljuka, in Slovenia. In casa Italia si festeggia per il terzo posto di Michela Carra ...Venerdì 13 Gennaio, 18:40 Si colora ancora d'azzurro l'IBU Cup femminile, con Hannah Auchentaller che regala un'altra vittoria all'Italia, dopo la Sprint vincente della scorsa settimana a firma ...