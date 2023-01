Bianca Guaccero | sono 42 anni! E li festeggia con le cose più belle

Leggi su donnapop

(Di domenica 15 gennaio 2023), uno dei nostri talent televisivi preferiti, ha compiuto 42 anni. Come nelle sue caratteristiche, lahato il suo 42° compleanno sobriamente e con lee soprattutto le persone a lei più care: la figlia Alice e la cagnolina Nina, i suoi centri energetici. View this post on Instagram A post...