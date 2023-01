(Di domenica 15 gennaio 2023) MILANO – Silvioparlerà pubblicamente domani (16 gennaio) riaprendo per l’occasione il palcoscenico dei grandi suoi annunci di villa Gernetto, in Brianza, da lui acquistata per formazione ed elaborazione politica dei dirigenti di Forza Italia. Alla vigilia del suo incontro stampa, anch’esso perre ufficialmente lainper, da Arcore fanno filtrare malumori e giudizi non positivi dell’ex premier sui primi tre mesi del Governo Meloni. “Errori, inesperienza, mancanza di collegialità”, sono le rimostranze. Anche se Licia Ronzulli, presidente dei senatori e braccio destro delsmo in questa stagione, fa sue le rassicurazioni di Matteo Salvini: “Nessuna divisione, la maggioranza è compatta. Governeremo insieme ...

L'Opinionista

Feltri loda l'intervista di Fini eun auspicio Un ritorno in campo di Fini in favore di ... Il "che fai mi cacci" diLa battuta amara di Fini, cala il geloLa settimana del Festival non sarà 'vuota' per le reti Mediaset: stavolta il Biscionela sfida a Sanremo 2023. Parlare di guerra e usare metafore belliche quando ci si riferisce a ...: '... Berlusconi lancia la campagna azzurra in Lombardia per Fontana MILANO - Silvio Berlusconi parlerà pubblicamente domani (16 gennaio) riaprendo per l'occasione il palcoscenico dei grandi suoi annunci di villa Gernetto, ...Berlusconi: “Il primo errore di Giorgia”. La premier furiosa lancia l’offensiva in tv L’ironia amara della presidente del Consiglio sugli alleati accusati di cercare rivincite: «Sono peggio di Fratoia ...