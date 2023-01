Benzinai verso lo sciopero | «Multe di 6 mila euro per un cartello mancante | inaccettabili» Decreto carburanti | bonus e accise | cosa c’è

(Di domenica 15 gennaio 2023) Lodeidel 25 e 26 gennaio torna probabile dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del: per i gestorileper la mancata segnalazione dei prezzi medi e la sospensione dell’attività in caso di recidiva

Corriere della Sera

Non parliamo tanto della rivelazione sulla fiducia degli italianiil premier e il suo ...scelta di non buttare 10 miliardi all'anno sul caro carburante - ha preferito puntare il dito sui...avranno altri 15 giorni di tempo per adeguare la cartellonistica alle nuove norme. I ... oltre che inefficace sul fronte della trasparenza del mercato ei consumatori'. A questo punto ... Benzinai verso lo sciopero: multe di 6 mila euro inaccettabili per i gestori Lo sciopero dei benzinai del 25 e 26 gennaio torna probabile dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto carburanti: per i gestori inaccettabili le multe per la mancata segnalazione dei pr ...Enzo Nettis, presidente della Fiab-Confersercenti di Torino, gestisce una pompa di medie dimensioni: "I margini sono minimi, molti lavorano in ...