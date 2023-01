Benzina e diesel | come cambiano i prezzi con l' accisa mobile

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il decreto carburanti è legge. Il testo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, contiene 'disposizioni urgenti in materia di trasparenza deidie ... Fonte Today.it ...

AGI - Agenzia Italia

Si tratta in poche parole di uno strumento che servirà a compensare eventuali rincari del prezzo di. Secondo quanto stabilito dal decreto, il taglio delle accise può essere adottato ...Quest'ultimo introduce delle importanti novità volte a favorire la trasparenza sui prezzi di. Entrando nei dettagli è stato stabilito che entro quindici giorni dalla data di entrata ... Il diesel costa più della benzina. "E in futuro andrà peggio" E' ufficiale: nel 2035 non potranno più circolare le auto a benzina e diesel. Il motivo Raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 ...Quanto pesa nei sondaggi politici la polemica sulle accise e il caro-carburante Un'indicazione arriva dall'ultima rilevazione di Termometro ...