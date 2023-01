Benfica-Sporting Lisbona domenica 15 gennaio 2023 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Grimaldo e Rafa Silva recuperano

Infobetting

Eagles - Utrecht 14:30 Sittard - PSV 14:30 FC Emmen - Cambuur 16:45 Groningen - Feyenoord 16:45 PORTOGALLO LIGA PORTUGAL Chaves - Arouca 16:3019:00 FC Porto - Famalicao 21:30 SAN ...Gilloise - Anversa (Campionato belga) - ELEVEN SPORTS 19.00(Campionato portoghese) - ONEFOOTBALL 20.45 Roma - Fiorentina (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) Rennes - PSG ... Formazioni Benfica-Sporting Lisbona | Pronostici e quote | 15-01-2023 Domenica 15 gennaio, Benfica e Sporting Lisbona si affronteranno in Primeira Liga: info partita, probabili formazioni e streaming GRATIS ...Benfica che avrà, come si dice in gergo, l’aiuto del dodicesimo uomo. Domenica sera al Da Luz, infatti, è attesa una cornice da grande pubblico. La sfida allo Sporting, oltre al significato in chiave ...