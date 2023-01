Benevento | la musica non cambia | il girone di ritorno si apre con un’altra delusione

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSiconil 2023 del. La Strega riesce nell’impresa di regalare, tra andata e, quattro punti al Cosenza sui diciotto conquistati dal fanalino di coda del campionato. Finisce in parità la gara del “San Vito-Marulla“, con i giallorossi che si fanno recuperare a un minuto dal novantesimo. Decisive due palle inattive nell’arco di una gara non bella, avara di emozioni e che la formazione di Cannavaro avrebbe anche meritato di vincere, più che per demeriti altrui che per meriti propri. Il torto dei sanniti, infatti, è stato quello di voler campare di rendita dopo il calcio di rigore concesso per un evidente fallo di mano di Martino e trasformato da Ciano. Una squadra al quale continua a mancare il killer instinct, capace di metterci voglia ed ...

