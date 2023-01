(Di domenica 15 gennaio 2023) Mosca, 15 gen. (Adnkronos) - E' di tree di altri 15 rimastiil bilancio di un'esplosione die di un successivo incendio in un ex centro culturale nell'insediamento di Tonenkoye, nella regione di, al confine con l'Ucraina. Lo ha reso noto la Tass, citando il servizio d'emergenza locale, secondo cui lesarebbero esplose perché "maneggiate in modo negligente".

Adnkronos

... nella regione di, al confine con l'Ucraina. Lo ha reso noto la Tass, citando il servizio d'emergenza locale, secondo cui le munizioni sarebbero esplose perché "maneggiate in modo negligente"......più piccole e hanno il gravissimo difetto che possono rimanere sul campo per anni se non... Secondo fonti russe "il sommergibileha completato una serie di test di lancio" con modelli ... Belgorod, esplodono munizioni: 3 soldati russi morti e 15 feriti (Adnkronos) - E' di tre soldati russi morti e di altri 15 rimasti feriti il bilancio di un'esplosione di munizioni e di un successivo incendio in un ex centro culturale nell'insediamento di Tonenkoye, ...La Marina russa ha completato la simulazione del lancio del siluro Poseidon, un'arma capace di generare uno tsunami con onde di 500 metri ...