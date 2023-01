Beautiful Anticipazioni 16 gennaio 2023 | Brooke l' ha combinata grossa | ora Quinn vuole vendetta contro Donna!

(Di domenica 15 gennaio 2023) Vediamo insieme lediper la puntata del 16. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono cheha scoperto di Eric e Donna ed è furiosa. La Logan sta per vivere il suo più grande incubo.

Tv Sorrisi e Canzoni

puntate americane . Cosa succede prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell Riflettori puntati ancora su Sheila , e sulla ...Americane: Una testimonianza dell'ultimo minuto scagiona Sheila Steffy e Finn , sebbene siano stati costretti a tenere la bocca chiusa, saranno convinti che i capi di ... “Beautiful”, le anticipazioni: devi tenere giù le mani da Eric Colpo di scena a The Bold and the Beautiful, dove si scopre che Sheila ha una relazione con Bill. L'alleanza tra i due non piace a Liam e a Katie.Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila Carter avrà la sua vittoria. Con uno stratagemma degno di un maestro del crimine, la donna verrà scagionata e cadranno tutte le accuse su ...