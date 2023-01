Basket Serie B | le qualificate ai quarti di Coppa Italia ed il tabellone | i risultati della 15° giornata

TorinoToday

...30 RKC Waalwijk - sc Heerenveen 0 - 0 18:45 AZ - Vitesse 1 - 1 20:00 Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles 0 - 2 21:00 PSV - Sparta Rotterdam 0 - 0- LEGAA 20:00 Derthona - Virtus ...Nella sfida valida come quindicesima giornata dellaA1 2022/2023 di, Sassari sconfigge Brindisi con il punteggio di 111 - 93 . Nell'interessante scontro diretto del PalaSerradimigni, la squadra di casa trova la via del canestro continuità ... Basket, Serie A1 femminile: sconfitta al fotofinish per l'Akronos Moncalieri TRENTO. L'aquila esce sconfitta contro l'ultima della classe dopo una prestazione grigia sul piano dell'intensità. I bianconeri vanno addirittura sotto di ventuno punti, complici le giocate strepitose ...La Serie A di basket è arrivata al giro di boa. L’Olimpia Milano conclude il giro d’andata in vetta grazie alla netta vittoria nello scontro d’alta classifica contro la Bertram Tortona. La squadra di ...