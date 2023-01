Basket | Serie A2 2022 2023 | Forlì e Cento raggiungono Pistoia in vetta al gruppo rosso | Treviglio batte Cantù nel verde

(Di domenica 15 gennaio 2023) Domenica dedicata alla diciassettesima giornata del campionato di A2 di. Nelapprofittano della sconfitta di ieri die ricreano un terzetto in testa.ha dovuto comunque soffrire, imponendosi 83-76 all’overtime su Chieti, mentreha superato 76-65 Udine in uno scontro di alta classifica. Perde la Fortitudo Bologna, 75-59 contro Chiusi, che torna al successo dopo tre sconfitte consecutive. Rimini si aggiudica il derby contro Ferrara andando a vincere 75-85 in trasferta, mentre Nardò incassa il terzo ko di fila, perdendo 85-89 in casa contro Ravenna. Senza fine anche la crisi di San Severo, sconfitta tra le mura amiche 68-76 da Mantova, che invece sembra essersi riuscita a risollevare nelle ultime ...

LivornoToday

Continua il difficile periodo di Trento, che viene sconfitta 68 - 84 da Reggio Emilia nella diciassettesima giornata dellaA1 2022/2023 di. Si tratta del terzo k.o nelle ultime quattro uscite di campionato per la squadra di Molin, quest'oggi sorpresa dall'ultima della classe, che invece riesce a trovare il ...Il video con gli highlights di Scafati - Pesaro 69 - 81 , sfida valevole per la quindicesima giornata dellaA1 2022/2023 di. Secondo successo di fila per la squadra di Repesa, in grado di rimontare nell'ultimo quarto e vincere in trasferta. 15 punti in 26 minuti per Charalampopoulos, uno dei ... Basket serie B | Libertas Livorno-Sangiorgese 66-53, gioia amaranto: vittoria e pass per la Final Eight di Coppa Italia CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la diretta di questa sfida di basket e buona serata! Vince, dunque, l’Olimpia, che supera 79-63 Tortona. Netto success ...Gea Grosseto-Castelfranco Frogs 84-34 GEA GROSSETO: Canuzzi 9, Bambini 11, Morgia 12, Furi 6, Delfino 11, Simonelli, Scurti 18, Romboli, Mazzei 1, Baccheschi, Mari 16. All. Marco Santolamazza. CASTELF ...