Basket | Serie A1 2022 2023 | Trento crolla ancora | passa Reggio Emilia 68-84

(Di domenica 15 gennaio 2023) Continua il difficile periodo di, che viene sconfitta 68-84 danella diciassettesima giornata dellaA1di. Si tratta del terzo k.o nelle ultime quattro uscite di campionato per la squadra di Molin, quest’oggi sorpresa dall’ultima della classe, che invece riesce a trovare il quarto successo della sua stagione. 24 punti per uno straripante Osvaldas Olisevicius, mentre anon sono bastati i 18 di Crawford. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON Partita iniziata con il piede sbagliato e continuata alla stessa maniera per Atkins e compagni, sotto di dieci lunghezze già nel primo quarto. Poca energia per la squadra di casa, forse anche dovuta all’impegno europeo nel corso della settimana. ...

SanremoNews.it

Una vittoria che consente a Milano di conquistare il titolo di Campione d'Inverno chiudendo il girone d'andata del campionato da prima in classifica, con annessa testa di#1 per le Final Eight ...L'Olimpia Milano domina Tortona con lo score finale di 79 - 63 e chiude al primo posto il girone d'andata dellaA1 2022/2023 di. Un'ottima prestazione da parte di Melli e compagni permette alla compagine lombarda di ottenere il dodicesimo successo di questo campionato, mentre per Tortona non è una ... Campionato basket Serie D Regionale: nella terza giornata di ritorno un buon Bvc Sanremo perde contro il Follo Partita chiave in ottica salvezza al PalaVerde: la Nutribullet Treviso ospita Trieste nella 15a giornata della Serie A di basket (l’ultima del girone… Leggi ...La squadra di coach Aniello,nonostante la panchina corta, riesce a regolare gli ospiti dopo una dura battaglia di Saverio Spadavecchia Fabriano, 15 gennaio 2023 – Dopo la sconfitta contro Imola, Fabri ...