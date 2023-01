Basket | Serie A1 2022 2023 | Sassari show | battuto Brindisi 111-93

(Di domenica 15 gennaio 2023) Nella sfida valida come quindicesima giornata dellaA1disconfiggecon il punteggio di 111-93. Nell’interessante scontro diretto del PalaSerradimigni, la squadra di casa trova la via del canestro continuità e conquista la seconda vittoria di fila, salendo a quota 14 punti. Staccati proprio i pugliesi, fermi a 12 punti in virtù della seconda sconfitta di fila. Il miglior realizzatore della serata è Nick Perkins con 21 punti. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO COMBINAZIONI ACCOPPIAMENTI COPPA ITALIATABELLONE COPPA ITALIADIRITTI TV STAGIONEPROGRAMMA E TV 15^ GIORNATA IN AGGIORNAMENTO TABELLINO: Kruslin 14, ...

TorinoToday

Il video con gli highlights di Olimpia Milano - Tortona 79 - 63 , sfida valevole per la quindicesima giornata dellaA1 2022/2023 di. Melli ne mette 16, Baron e Mitrou - Long 11 a testa, la squadra di Ettore Messina controlla il match sin dalle prime fasi e chiude in vetta il girone d'andata, seppur a ...Domenica dedicata alla diciassettesima giornata del campionato di A2 di. Nel gruppo rosso Forlì e Cento approfittano della sconfitta di ieri di Pistoia e ricreano un terzetto in testa . Forlì ha dovuto comunque soffrire, imponendosi 83 - 76 all'overtime su Chieti, ... Basket, Serie A1 femminile: sconfitta al fotofinish per l'Akronos Moncalieri L’ultima gara di andata del campionato di serie A va a alla Carpegna Prosciutto Pesaro, che supera 69-81 la Givova Scafati alla Beta Ricambi Arena PalaMangano. Il capo allenatore ...Inizia con una vittoria il 2023 della Vismederi Costone, che, al termine di una partita tiratissima, ha la meglio della Synergy basket Valdarno per 88-82. Per la squadra senese si tratta di un success ...