Basket | Serie A1 2022 2023 | risultati e classifica regular season aggiornata

(Di domenica 15 gennaio 2023) Idi tutte le partite e ladelladellaA1di. Ci siamo, è tutto pronto per l’inizio di una nuova, appassionante stagione del massimo campionato italiano di pallacanestro. Comincia la rincorsa all’Olimpia Milano, vincitrice dell’ultimo scudetto: riusciranno gli uomini di coach Messina a confermarsi, oppure assisteremo ad un nuovo cambio di titolo con la Virtus Bologna come prima pretendente? REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONEEA7 Emporio Armani Milano 24 (12V, 3P) Virtus Segafredo Bologna 24 (12V, 3P) Bertram Yachts Derthona Tortona 20 ...

SanremoNews.it

RivieraBancaRimini a Ferrara va a caccia di conferme, dopo la vittoria interna su Cento. Gli estensi, ... VOTA L'MVP DI RBR LA 17a GIORNATA DEL CAMPIONATO DIA2 GIRONE ROSSO E LA CLASSIFICA ...Successo a domicilio per Pesaro , che vince 69 - 81 contro Scafati e ottiene il suo secondo successo di fila inA1 2022/2023 di. La compagine allenata da Jasmin Repesa con un ultimo quarto di altissimo livello riesce a sbancare il PalaMangano, ottenendo una vittoria importante ai fini del seeding ... Campionato basket Serie D Regionale: nella terza giornata di ritorno un buon Bvc Sanremo perde contro il Follo CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la diretta di questa sfida di basket e buona serata! Vince, dunque, l’Olimpia, che supera 79-63 Tortona. Netto success ...La sfida di campionato valida per la 15a giornata di andata di serie A tra Virtus Bologna è anche la gara che va in diretta su DMAX ed Eleven Sports alle ore 17:30, arbitri: Roberto Begnis, Beniamino ...