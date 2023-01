Basket | Serie A 2023 | Sassari dilaga contro Brindisi | Verona sconfigge Brescia in rimonta

(Di domenica 15 gennaio 2023) Si è conclusa poco fa la 15ma giornata dellaA 2022-dimaschile. Dopo la partita di ieri e le cinque sfide di questo pomeriggio, si sono disputati questa sera gli ultimi due incontri di questo turno e sono arrivate le vittorie dirispettivamente. BANCO DI SARDEGNA– HAPPY CASA111-93 (27-23, 24-23, 37-24, 23-23) Al Palaserradimignigioca una partita spettacolare e vince per 111-93. L’inizio di partita è ricco di emozioni: la squadra di casa segna addirittura sei triple (tre di Jamal Jones e una a testa per Gerald Robinson, Eimantas Bendzius e Filip Kruslin), ma la ...

