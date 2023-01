Basket femminile | Serie A1 | Venezia batte Ragusa nel big match Schio col brivido su Crema

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023) Sedicesima giornata in archivio con le cinque partite odierne inA1, anche se rimane il recupero di Sassari-Lucca da giocare dopo l’incidente stradale di tre giocatrici Dinamo che, in una catena di conseguenze, ha causato il rinvio della sfida. Paradossalmente ilmeno serrato è anche il più importante di oggi. RMB BRIXIA-E-WORK FAENZA 57-49 Successo di importanza vitale per il club bresciano, che lascia all’ultimo posto in solitaria San Giovanni Valdarno, con le immaginabili conseguenze in chiave lotta retrocessione. Al PalaLeonessa comincia bene Faenza con Davis, ma c’è parecchia Molnar nel controparziale casalingo di 11-2; Johnson mette la tripla del 17-14 dopo 10?. Parte da lì l’allungo concretizzato anche da Zanardi e che arriva fino alle 10 lunghezze di vantaggio, che rimane ...