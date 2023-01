Basket | campionato promozione | G S Meomartini batte Fortitudo Pozzuoli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAncora una vittoria per il G.S.nel girone A delregionale dimaschile. De Lorenzo e compagni, infatti, hanno battuto in casa lacol punteggio finale di 69-52. Fin dal primo minuto di gioco la partita è stata contrassegnata da grande equilibrio tra le due squadre, nessuna delle quali riusciva ad accumulare un significativo vantaggio. I ragazzi di coach Massimiliano Tipaldi, nei primi due periodi di gioco, hanno commesso molti errori in attacco sia nei tiri liberi che dal campo e le due compagini arrivavano all’intervallo lungo in perfetta parità (32-32). Dal terzo quarto di gioco, l’inerzia della partita cambiava e i padroni di casa provavano un primo allungo prima sul +8 (44-36), prima di chiudere la ...