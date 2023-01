Ballardini nuovo allenatore della Cremonese

Leggi su ildenaro

(Di domenica 15 gennaio 2023) CREMONA (ITALPRESS) – Davideè il. Prende il posto di Massimiliano Alvini, esonerato ieri dalla società grigiorossa con zero vittorie e ultimo posto in classifica dopo 18 giornate. Il neo tecnicoha siglato un accordo che lo legherà alclub fino al 30 giugno 2024. Con lui arrivano a Cremona anche i componenti del suo staff: Carlo Regno (in seconda), Francesco Bertini (preparatore atletico), Roberto Beni (collaboratore tecnico), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Andrea Sardini (dei portieri). “La proprietàe la società danno il benvenuto altecnico e al ...