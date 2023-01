Avellino-Monopoli | le probabili formazioni

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Missione riscatto per l’di Massimo Rastelli, dopo il pareggio dell’ultimo turno contro la Gelbison. Di fronte ci sarà il, desideroso di far punti dopo la sconfitta arrivata contro il Crotone. Il tutto mentre tiene banco il mercato, dopo il ritorno di Sonny D’Angelo. La prossima settimana, salvo colpi di scena, l’ufficializzerà l’arrivo di Mirko Gori dalla Triestina e Mamadou Tounkara dal Cittadella. E non solo. Viva la pista Michele Marconi del Sudtirol e Federico Dionisi dell’Ascoli, ora però è tempo di far parlare il campo. Rastelli dovrà fare i conti con il centrocampo in piena emergenza. Dall’Oglio sta continuando il suo programma di terapie per smaltire il trauma contusivo alla caviglia; Matera a seguito di uno scontro di gioco fortuito in ...

