Avatar 3 avrà un nuovo narratore dopo Jake | anticipa James Cameron

(Di domenica 15 gennaio 2023)ha svelato un importante dettaglio su3, terzo capitolo della saga dei Na’vì iniziata cone proseguita con2: La via dell’acqua: il regista ha infatti rivelato che il terzo filmLo’ak, figlio die Neytiri, come, mentre i primi due film presentavano la narrazione diha dichiarato, tramite Twitter: “Lo’ak è un personaggio che il pubblico sta iniziando ad amare, ha davvero molte potenzialità, e sarà ildel terzo film; ognuno dei film successiviundiverso, attraverso i cui occhi vedremo gli eventi del film. Vedremo gli eventi di3 attraverso gli occhi di ...

Avatar 3 avrà come narratore Lo'ak, figlio di Jake Sully