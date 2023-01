Autonomia | Salvini | “Sarà realtà entro il 2023”

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – “L’unail”. Lo ha assicurato il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo. “Abbiamo una bellissima squadra in Cdm, abbiamo degli amici che a volte partono da presupposti differenti, ma poi arrivano sempre a una sintesi comune. Ed è per questo che sono sicuro che, dopo 30 anni di battaglie, grazie al nostro impegno e al cdestra serio e compatto della Lega, l’unail”, ha detto intervenendo al Palazzo delle Stelline di Milano per la presentazione dei candidati della Lega alle prossime elezioni regionali in Lombardia. “Federalismo e presidenzialismo -ha aggiunto- perché noi siamo persone ...

la Repubblica

- Prove di tregua nella maggioranza dopo le polemiche su mes e benzina. La premier lancia il suo avvertimento a Lega e Forza Italia, ma il leader rilancia il suo cavallo di battaglia federalista. In ...'L'sarà una realtà entro il 2023". Lo ha assicurato il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo. "Abbiamo una bellissima squadra in Cdm, abbiamo degli amici che a volte ... Salvini non molla sull'autonomia: "Sarà realtà nel 2023" Matteo Salvini torna a parlare di autonomia e precisamente coglie l’occasione nel corso dell’evento di presentazione dei candidati alle elezioni regionali in Lombardia al Palazzo delle Stelline di ...“Alcune sovrintendenze sono popolate dai ‘signori del no’. Io ne ho le scatole piene dei ‘signori del no’. E questo vale anche per qualsiasi cosa si debba fare a Milano”. “Non possiamo continuare a pe ...