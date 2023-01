Auto sbanda e finisce nel canale a Verona | morti tre ragazzi | un ferito

(Di domenica 15 gennaio 2023) Terribile incidente stradale oggi pomeriggio, domenica 15 gennaio. Tre persone sono morte e una quarta è rimasta ferita a causa dell'uscita di strada di un'finita in un, a Veronella , ...

ilgazzettino.it

Secondo quanto reso noto dal Suem 118, l'incidente è avvenuto intorno alle ore 17:30; sul posto sono intervenuti tre mezzi tra ambulanze emedica. Ancora non sono state rese note le generalità ...L'ha infatti divelto circa 7 metri di protezione lato mare, senza coinvolgere altri mezzi, che nei prossimi giorni saranno ripristinati da Anas. Auto sbanda e finisce in un canale: tre giovani morti e un ferito Terribile incidente stradale oggi pomeriggio, domenica 15 gennaio. Tre persone sono morte e una quarta è rimasta ferita a causa dell'uscita di strada di un'auto finita in un canale, ...Grave l’amico che era con lui, stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici. L’automobile è uscita fuori strada e si è ribaltata ...