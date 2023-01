Auto in un canale nel veronese | morti tre giovani Ferita una quarta persona

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tragedia nel pomeriggio a Veronella, in provincia di Verona. Tresonoe unarimastaa causa dell’uscita di strada di un’mobile finita poi in un. Secondo quanto reso noto dal Suem 118, l’incidente è avvenuto intorno alle ore 17:30; sul posto sono intervenuti tre mezzi tra ambulanze emedica. Laè stata trasportata all’ospedale di San Bonifacio e non sarebbe in gravi condizioni. Veronella è un piccolo comune della provincia di Verona, situato a una trentina di chilometri a sud del capoluogo scaligero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

