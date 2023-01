Auto fuoristrada nel veronese | tre morti e un ferito

Leggi su agi

(Di domenica 15 gennaio 2023) AGI - Tree un. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Veronella, in provincia di Verona. I quattro, secondo le prime ricostruzioni, si trovavano su un'che è uscita di strada per motivi ancora da accertare, finendo in un canale. Secondo quanto reso noto dal Suem 118, sul posto sono intervenuti tre mezzi tra ambulanze emedica. Ilè stato trasportato all'ospedale di San Bonifacio. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 e i vigili del fuoco stanno ancora operando in Via SP7b Via Battello Zerpano a Veronella (VR) dove l'è finita rovesciata dentro un canale. La vettura, per cause in corso di accertamento - spiegano i Vigili del Fuoco - è finita nel corso d'acqua, 10 metri circa più in basso rispetto al piano stradale. I ...