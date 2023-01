Australian Open | Murray avvisa Berrettini | ' Sto molto meglio di un anno fa'

(Di domenica 15 gennaio 2023) Andyvuol dire passione. Per la competizione, per il tennis, per i valori alti dello sport. Lo scozzese, rientrato in Top 50, ha ammesso di essersi lasciato un po' andare dal punto di vista ...

LiveTennis.it

... gli hanno dato preziose conferme alla vigilia dell'esordio all'contro Matteo Berrettini, in uno dei primi turni più interessanti di questa edizione, la 111ma del torneo nella sua ...Tutti e tre partono aglicon ottime ambizioni per fare strada e regalarsi un risultato importante. Filippo Volandri si è soffermato proprio su questo in un'intervista al Corriere ... Australian Open: Il programma completo di Martedì 17 Gennaio 2023 Andy Murray vuol dire passione. Per la competizione, per il tennis, per i valori alti dello sport. Lo scozzese, rientrato in Top 50, ha ammesso ...Swiatek resta in cima al ranking alla vigilia degli Australian Open ROMA (ITALPRESS) - Due variazioni importanti per le prime dieci tenniste ...