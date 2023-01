Australian Open | i 5 grandi protagonisti

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tutte le curiosità e i numeri da non perdere su quelli che potrebbero essere idegli2023 che cominciano ...

LiveTennis.it

Tutte le curiosità e i numeri da non perdere su quelli che potrebbero essere i grandi protagonisti degli2023 che cominciano ...Jannik Sinner inaugura gli2023. Si parte forte nel primo Slam della stagione: stanotte, all'1 italiana, l'altoatesino aprirà il programma della John Cain Arena, contro Kyle Edmund. Avversario affrontato poco fa,... Australian Open: Il programma completo di Martedì 17 Gennaio 2023 Ancora guai per Novak Djokovic a poche ore dal via dell'Australian Open. Dopo il caos del 2022 finito con l'espulsione, quest'anno a preoccupare i tifosi del serbo sono i problemi fisici che lo stanno ...Australian Open 2023, Novak Djokovic cancella un altro allenamento: "Devo essere cauto", le parole del tennista serbo ...