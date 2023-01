Australian Open 2023 | Rafael Nadal | “Djokovic può raggiungermi a 22 Slam? Non mi cambia la vita”

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023) Questa notte (alle 1:00 italiane) inizieranno finalmente gli, primodelche proseguirà poi fino a domenica 29 gennaio. Saranno tantissimi i tennisti che si daranno battaglia sul cemento di Melbourne e tra questi non mancheranno di certo lo spagnoloe il serbo Novak(assente lo scorso anno per la mancata vaccinazione), due delle leggende più grandi di questo sport. Nella conferenza stampa di ieri, lo stessoha affermato che saràil tennista da battere in questo primodella stagione: “Oggi, il sabato prima del torneo, non c’è dubbio chesia il massimo favorito per il titolo, ma i tornei non si vincono il sabato prima di ...