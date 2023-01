Australian Open 2023 | Mattia Bellucci | “Non vedo l’ora di iniziare il mio primo Slam”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Un’ascesa notevole.continua nella sua crescita nel massimo circuito internazionale del tennis e, dopo aver fatto incetta di vittorie nel 2022 con le ultime firme nei Challenger di Saint-Tropez e di Vilnius (Lituania), è arrivata anche la prima qualificazione nel tabellone principale di uno, ovvero gli(16-29 gennaio). Partito l’anno passato da una posizione di classifica molto arretrata, ovvero n.681 ATP, l’azzurro con il successo nella Finale delle “quali” contro Luciano Darderi è salito al n.152 del ranking. Un tennista dal gioco completo, che sa ben interpretare la varie fasi e in grado di variare spesso il tema. In più, l’essere mancino gli offre il vantaggio al servizio di usare uno slice molto preannunciato. “Pensare di essere ...

L'attuale n.5 del mondo è però fermo a quota 21 Major, e sogna proprio nell'imminentedi poter raggiungere l'eterno rivale in cima, oltre a diventare il secondo giocatore della storia ...Tutte le curiosità e i numeri da non perdere su quelli che potrebbero essere i grandi protagonisti degli2023 che cominciano ... Australian Open: Il programma completo di Martedì 17 Gennaio 2023 Jannik giocherà all’1 italiana contro Kyle Edmund, più avanti tocca a Sonego, Lorenzo e Cocciaretto. Rafa affronta Draper non prima delle 4.30 ...Ancora guai per Novak Djokovic a poche ore dal via dell'Australian Open. Dopo il caos del 2022 finito con l'espulsione, quest'anno a preoccupare i tifosi del serbo sono i problemi fisici che lo stanno ...