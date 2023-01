Australian Open 2023 | Lorenzo Musetti si allena a pieno regime | nessun dolore alla spalla

(Di domenica 15 gennaio 2023) Gli orologi sono fissati non prima delle 6.00 italiane di domani. Sul campo n.14 di Melbourne ci sarà l’esordio dinell’edizionedegli. Il carrarino, testa di serie n.17 del tabellone, sfiderà il sudafricano Lloyd Harris. L’ex n.31 del mondo arrivasfida contro il toscano dopo aver dovuto chiudere il 2022 anzitempo per via di un’operazione al polso della mano destra e ripreso la propria attività da n.212 del ranking a livello Challenger. Harris si è spinto nel recente torneo di Nonthaburi (Thailandia) finoFinale dove poi è stato battuto dal francese Arthur Cazaux (n.382 ATP) con il punteggio di 7-6 (5) 6-2. Sarà un esordio da prendere con le molle per l’azzurro anche perché costretto al ritiro nel match di singolare della ...

Swiatek resta in cima al ranking alla vigilia degliROMA - Due variazioni importanti per le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata dalla WTA - con un giorno d'anticipo - alla vigilia degli ...Rafael Nadal Rafael Nadal non avrà un esordio comodo agli2023. Nell'ultimo match della sessione diurna di lunedì 16 gennaio, il fuoriclasse spagnolo dovrà vedersela con il temibile Jack Draper . Il giovane britannico è cresciuto molto nell'...Swiatek resta in cima al ranking alla vigilia degli Australian Open ROMA (ITALPRESS) - Due variazioni importanti per le prime dieci tenniste ...Gli orologi sono fissati non prima delle 6.00 italiane di domani. Sul campo n.14 di Melbourne ci sarà l’esordio di Lorenzo Musetti nell’edizione 2023 degli Australian Open. Il carrarino, testa di seri ...