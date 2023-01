Australian Open 2023 | il tabellone di Rafael Nadal Jack Draper non è esordio semplice | anche Tiafoe e Medvedev sul cammino

(Di domenica 15 gennaio 2023) La testa di serie numero 1 delnon fa sì che ail sorteggio sorrida particolarmente. Anzi, si può dire che, verso la difesa del titolo, il mancino di Manacor di ostacoli ne abbia parecchi. Una sensazione, questa, che si amplifica ancora di più se si pensa che soltanto il terzo turno potrebbe dare, eventualmente, un momento di respiro all’uomo che non ha mai iniziato la stagione male quanto quest’anno (leggere alla voce sconfitte in United Cup). Perc’è subito un primo turno che, allo stato attuale delle cose, è impegnativo. Resta da capire quale sarà l’impatto emotivo del britannicosulla partita; lui viene da una buona settimana con la semifinale raggiunta ad Adelaide 2, ma lo scenario della Rod Laver Arena è chiaramente tutt’altra cosa. Fino ...

LiveTennis.it

Rafael Nadal affronterà Jack Draper nel primo turno degli2023 , in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park . Inizia la difesa del titolo da parte del campione maiorchino, che arriva all'appuntamento con il primo slam stagionale con ...Elisabetta Cocciaretto affronterà Elena Rybakina nel primo turno degli2023 , in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park . La giovane tennista marchigiana deve cercare di sfruttare a livello mentale la fiducia accumulata ad Hobart per provare a ... Australian Open: Il programma completo di Martedì 17 Gennaio 2023 A che ora e come seguire il match tra Sonego e Borges, incontro valido per il primo turno degli Australian Open 2023 a Melbourne.Rafael Nadal affronterà Jack Draper nel primo turno degli Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park.