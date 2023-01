Australian Open 2023 | il tabellone di Holger Rune Cammino complicato per il giovane danese

(Di domenica 15 gennaio 2023) Sul finire del 2022 è sbocciata definitivamente la stella di. Ilha conquistato il Masters 1000 di Parigi-Bercy, battendo in finale un certo Novak Djokovic, e con questo risultato è riuscito ad entrare tra i primi dieci della classifica mondiale. Sul classe 2003 c’è ovviamente grande attesa in vista degli ormai imminenti, dove il numero nove del mondo sarà chiamato a confermare gli straordinari risultati dell’anno precedente. Il, però, dinon sarà assolutamente semplice, visto che il sorteggio non ha sicuramente aiutato il giocatore. Un esordio da non sottovalutare contro il serbo Filip Krajinovic, numero 56 del mondo, che può essere subito un avversarioda affrontare. ...

Rafael Nadal affronterà Jack Draper nel primo turno degli2023 , in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park . Inizia la difesa del titolo da parte del campione maiorchino, che arriva all'appuntamento con il primo slam stagionale con ...Elisabetta Cocciaretto affronterà Elena Rybakina nel primo turno degli2023 , in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park . La giovane tennista marchigiana deve cercare di sfruttare a livello mentale la fiducia accumulata ad Hobart per provare a ... Australian Open: Il programma completo di Martedì 17 Gennaio 2023 A che ora e come seguire il match tra Sonego e Borges, incontro valido per il primo turno degli Australian Open 2023 a Melbourne.