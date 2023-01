Australian Open 2023 | forfait di Saisai Zheng nel tabellone femminile

(Di domenica 15 gennaio 2023) Terzogià annunciato per quanto riguarda ildegli. Stavolta a dichiarare la rinuncia è la cinese, che cita un problema a un polso come ragione della propria rinuncia al primo Slam dell’anno. Avrebbe dovuto giocare con la rumena Irina-Camelia Begu al primo turno. Contro di lei, invece, ci sarà la lucky loser americana Elizabeth Mandlik. E con la statunitense entra inanche una storia di cognome pesante: si parla, infatti, della figlia di Hana Mandlikova, che fu numero 1 del mondo e quattro volte vincitrice Slam negli anni di Martina Navratilova e Chris Evert.: Paula ...

Ma a poche ore dall'inizio degli Australian Open - si parte stanotte all'1 italiana, Nole esordirà martedì mattina contro Carballes Baena - la situazione non è del tutto risolta. Anzi. Inizia il primo Slam dell'anno. Primi a scendere in campo Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Elisabetta ... Alla vigilia dell'attesissimo primo major della stagione, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Alex Corretja. L'ex campione spagnolo ed ex n. 2 del mondo, vanta un palmares di due finali al Roland ...