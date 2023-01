Aurora Ramazzotti | l’amico Jonathan festeggia il compleanno La sua dedica social è tenerissima

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 15 gennaio 2023) Quella traKashanian è un’amicizia speciale legata da un rapporto molto sincero. Oggi, 15 gennaio, l’ex gieffino ha raggiunto la soglia dei 42 anni e come di consuetudine, la figlia di Michelle Hunziker ha condiviso unaspeciale pertra le Instagram stories: «Sono così contenta che i nostri cammini si siano incontrati». Gli auguri diA corredo di una foto che ritrae iltoe la figlia di Erosa bordo di una barca mentre si scambiano un tenero abbraccio, con un tramonto a far da sfondo. Uno scatto del passato, probabilmente di una loro recente vacanza estiva, prima della gravidanza di: nella foto infatti l’influencer non ha il ...