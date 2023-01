Orizzonte Scuola

... 14 gennaio 2023 Sfida su Rai1 e Canale 5: "Tali e Quali" cresce, ma perde"C'è posta per te"... Rai 3: Città segrete , il programma di Corradoalla scoperta di personaggi, luoghi, idee ha ...... quanto meno sfiorato anche lui dalle polemichela Meloni per la facilità o rapidità con cui ... prontamente difeso in una intervista alla Stampa da Corrado. Ma Enrico Letta, in una ... Augias contro Sangiuliano: “Dante era di destra Il Ministro dice cose senza senso. Il concetto di destra e sinistra è nato con la Rivoluzione francese” Corrado Augias, Ezio Mauro, Marco Damilano. Per fortuna ci sono loro a diffondersi sull’eterno ritorno del Diavolo nella Chiesa contro l’Emerito Ratzinger ...Dopo l'intervista a monsignor Georg Gänswein a "Repubblica" si riaffaccia un tema antico: il Grande avversario di Dio ...