Agenzia ANSA

12.03 Milano,imbrattato il "Dito" di Cattelan Tornano in azione glidiGenerazione. Tre giovani hanno imbrattato con la vernice gialla la scultura di Cattelan, a Milano, una mano con il dito medio alzato, Il "Dito" si trova davanti al palazzo della ...Alcuni giovanidi 'Generazione' hanno imbrattato questa mattina Love, la scultura di Maurizio Cattelan comunemente nota come 'Il Dito' che raffigura appunto un dito medio alzato collocata davanti al ... ++ Attivisti Ultima Generazione imbrattano 'Il Dito' a Milano ++ - Lombardia Imbrattata con vernice lavabile la scultura Love di Maurizio Cattelan, posizionata in piazza degli Affari a Milano dal 2010 ...Ancora una volta gli eco-vandali di Ultima Generazione sono entrati in azione indisturbati: imbrattata la scultura di Cattelan in piazza degli Affari a Milano ...