Attacco a Dnipro | Zelensky | «Almeno 25 vittime ma ci sono ancora 43 dispersi Le ricerche andranno avanti senza sosta»

Gli smartphone diventano strumento di salvezza per i civili intrappolati sotto le macerie del condominio colpito ieri da unrusso a, in Ucraina . Secondo quanto riferito dai media ucraini rilanciati da Al Jazeera, i residenti intrappolati stavano segnalando la loro posizione sotto i detriti con le torce dei ..."Sono troppe le vite stroncate dall'. Molti bambini e bambine continuano a rimanere feriti, traumatizzati con attacchi ogni giorno in Ucraina. Chiediamo pace per ogni bambina e ... Ucraina ultime notizie. Zelensky, 25 morti per attacco a condominio Dnipro Gli smartphone diventano strumento di salvezza per i civili intrappolati sotto le macerie del condominio colpito ieri da un attacco russo a Dnipro, in Ucraina. Secondo quanto riferito dai ...Le autorità di Dnipro hanno annunciato tre giorni di lutto in città, a partire da oggi, per le vittime dell'attacco missilistico russo di ieri contro un condominio che ha ...