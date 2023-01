Atletica | Sofiia Yaremchuk vince la mezza maratona di Terni Yohans Chiappinelli cade a Valencia

(Di domenica 15 gennaio 2023)ha vinto ladicon il tempo di 1h11:16. La Campionessa Italiana si è presentato nella località umbra con l’intento di verificare la propria condizione fisica in vista dei prossimi impegni agonistici e ha gestito con facilità la gara, sulla distanza in cui è la terza italiana di tutti i tempi (1h08:56 a Pisa a ottobre). La 28enne, che alladi Francoforte aveva sfiorato il record italiano (corse in 2:25.36), ha dato appuntamento al prossimo 19 febbraio in quel di Barcellona. Abbondantemente alle sue spalle si sono piazzate Alessia Tuccitto (1h17:21) e Paola Salvatori (1h20:11), mentre la gara maschile è stata vinta dal bergamasco Ahmed Ouhda (1h05:21), grazie a un allungo piazzato a un chilometro e mezzo dall’arrivo per battere il keniano ...

OA Sport

