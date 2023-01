Atletica | Samnuele Ceccarelli decolla | 6 61 sui 60 metri | primo al mondo nel 2023 e minimo per gli Europei!

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023) Samueleha illuminato la scena al PalaIndoor di Ancona, dove ha corso i 60con l’eccellente tempo di 6.61. Si tratta del miglior riscontro cronoco a livello mondiale in questo avvio di stagione e permette al 23enne di staccare il biglietto per la rassegna continentale al coperto che andrà in scena a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo. Il toscano, tesserato per l’Firenze Marathon, si è semplicemente esaltato nel capoluogo marchigiano, migliorando il proprio personale di addirittura undici centesimi ed entrando in una nuova dimensione all’improvviso. Si tratta di uno squillo decisamente pregevole e che fa ben sperare in campo internazionale per questo ragazzo, che ha già indossato la maglia azzurra agli Europei Under 20 e Under 23 nel recente passato. Samuele, ...