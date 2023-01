Atletica | Larissa Iapichino debutta sui 60 metri | 7 47 verso il lungo Vince la 16enne Alice Pagliarini

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023)ha fatto il proprio debutto stagionale al PalaIndoor di Ancona. La toscana non si è però cimentata nel suo salto in, ma sui 60. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha voluto testare la propria gamba in vista dei prossimi impegni agonistici (l’esordio nelè previsto domenica prossima ai Campionati del Mediterraneo Under 23 a Valencia). La 20enne ha corso un significativo 7.47 in finale, dopo il 7.54 siglato in batteria. Si tratta di una specialità inconsueta per la fiorentina delle Fiamme Gialle, che non la frequentava addirittura dal 2016 (8.21, suo personale). L’azzurra ha chiuso al secondo posto nell’atto conclusivo vinto dalla, autrice di un 7.46 che la porta ad appena due ...